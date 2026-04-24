Saint-Denis-d’Oléron

Curieuse laisse de mer

Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 17:00:00

fin : 2026-07-09 19:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Venez le temps d’une balade découvrir la curieuse laisse de mer avec le CPIE Marennes Oléron

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Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 61 85 animation@iodde.org

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English : Curious sea leash

Take a walk and discover the curious sea leash with the CPIE Marennes Oléron

L’événement Curieuse laisse de mer Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes