Curieuse laisse de mer Saint-Denis-d’Oléron
Curieuse laisse de mer Saint-Denis-d’Oléron jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Denis-d’Oléron
Curieuse laisse de mer
Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-07-09 19:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Venez le temps d’une balade découvrir la curieuse laisse de mer avec le CPIE Marennes Oléron
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Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 61 85 animation@iodde.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Curious sea leash
Take a walk and discover the curious sea leash with the CPIE Marennes Oléron
L’événement Curieuse laisse de mer Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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