Cusset d’Antan, Centre-ville, Cusset

Informations pratiques

Cusset d’Antan 18 et 19 septembre Centre-ville Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Partez à la découverte du Cusset d’antan à travers une exposition déployée en coeur de ville. Composée de 20 illustrations, elle vous invite à redécouvrir des photographies anciennes de Cusset, recolorisées pour faire revivre le patrimoine et les souvenirs d’autrefois.

Centre-ville Centre-ville 03300 CUSSET Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 30 95 00 https://www.ville-cusset.com/

Partez à la découverte du Cusset d’antan à travers une exposition déployée en coeur de ville. Composée de 20 illustrations, elle vous invite à redécouvrir des photographies anciennes de Cusset, pour…

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