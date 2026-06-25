Cusset d’Antan, Centre-ville, Cusset
vendredi 18 septembre 2026 · Centre-ville · Cusset
Informations pratiques
Cusset d’Antan 18 et 19 septembre Centre-ville Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Partez à la découverte du Cusset d’antan à travers une exposition déployée en coeur de ville. Composée de 20 illustrations, elle vous invite à redécouvrir des photographies anciennes de Cusset, recolorisées pour faire revivre le patrimoine et les souvenirs d’autrefois.
Centre-ville Centre-ville 03300 CUSSET Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 30 95 00 https://www.ville-cusset.com/
Partez à la découverte du Cusset d’antan à travers une exposition déployée en coeur de ville. Composée de 20 illustrations, elle vous invite à redécouvrir des photographies anciennes de Cusset, pour…
© Ville de Cusset
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