Ouverture de la saison 26.27 • Théâtre de Cusset Théâtre de Cusset Cusset
Ouverture de la saison 26.27 • Théâtre de Cusset Théâtre de Cusset Cusset mercredi 9 septembre 2026.
Cusset
Ouverture de la saison 26.27 • Théâtre de Cusset
Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 19:00:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Le Théâtre de Cusset ouvrira et présentera sa nouvelle saison culturelle 26.27 le mercredi 9 septembre à 19h.
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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr
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English :
The Théâtre de Cusset will open and present its new 26.27 cultural season on Wednesday September 9th at 7pm.
L’événement Ouverture de la saison 26.27 • Théâtre de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations
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