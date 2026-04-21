Ouverture de la saison 26.27 • Théâtre de Cusset Théâtre de Cusset Cusset

Cusset

Ouverture de la saison 26.27 • Théâtre de Cusset

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 19:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Le Théâtre de Cusset ouvrira et présentera sa nouvelle saison culturelle 26.27 le mercredi 9 septembre à 19h.

.

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Théâtre de Cusset will open and present its new 26.27 cultural season on Wednesday September 9th at 7pm.

L’événement Ouverture de la saison 26.27 • Théâtre de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations