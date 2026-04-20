Enquêtre théâtralisée | Le bureau des monstres le peuple du dessous Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset
Enquêtre théâtralisée | Le bureau des monstres le peuple du dessous Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset mardi 21 juillet 2026.
Cusset
Enquêtre théâtralisée | Le bureau des monstres le peuple du dessous
Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
– de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-04
Le bureau des monstres est de nouveau en alerte ! Depuis plusieurs jours, les agents reçoivent des messages inquiétants venus du Peuple du Dessous. Dans leurs territoires, quelque chose a changé et une créature étrange a été aperçue…
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Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 24 cusset-tourisme@ville-cusset.fr
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English :
The Monster Office is on the alert again! For several days now, the agents have been receiving worrying messages from the People Below. Something has changed in their territories, and a strange creature has been spotted…
L’événement Enquêtre théâtralisée | Le bureau des monstres le peuple du dessous Cusset a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations
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