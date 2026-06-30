Don du sang • EFS Association des donneurs de sang bénévoles de Cusset Espace Chambon Cusset

Informations pratiques

Cusset

Don du sang • EFS Association des donneurs de sang bénévoles de Cusset

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-10-13 19:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-25 2026-09-09 2026-10-13

Sans engagement, libre, ponctuel, le don de sang change la vie d’un million de personnes en France chaque année une femme qui accouche, une personne victime d’un accident, un malade atteint de cancer. Chacun de vos dons compte, donnez maintenant.

.

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 84 07 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With no strings attached, voluntary, and on an as-needed basis, blood donation changes the lives of one million people in France every year: a woman giving birth, an accident victim, or a cancer patient. Every donation you make counts—donate now.

L’événement Don du sang • EFS Association des donneurs de sang bénévoles de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-06-19 par Vichy Destinations