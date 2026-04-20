Apéros-Concerts de Cusset • Laid back Le Saint Regis Cusset

Cusset

Apéros-Concerts de Cusset • Laid back

Le Saint Regis 21 rue de la Constitution Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23 21:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Du 18 juin au 30 juillet, la musique s’invitera sur les terrasses des bars et restaurants cussétois pour des afterworks musicaux.

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Le Saint Regis 21 rue de la Constitution Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 64 25 46 93 papy.chulo.cusset@gmail.com

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English :

From June 18 to July 30, music will take over the terraces of Cusset?s bars and restaurants for musical afterworks.

L’événement Apéros-Concerts de Cusset • Laid back Cusset a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations