Bus Mobil’Santé Espace Citoyen Cusset

Bus Mobil’Santé

Espace Citoyen Allée Mesdames Quartier de Presles Cusset Allier

Tarif :

Date :

Début : 2026-01-06 09:30:00

fin : 2026-03-20 11:30:00

Date(s) :

2026-01-06 2026-01-16 2026-01-30 2026-02-27 2026-03-03 2026-03-20

Le cabinet de consultations médicales itinérant, Mobil’Santé, qui sillonne les communes de l’agglomération de Vichy Communauté s’installera à Cusset le vendredi 12 décembre de 9h30 à 11h30 devant l’Espace Citoyen, au Quartier de Presles de Cusset.

Espace Citoyen Allée Mesdames Quartier de Presles Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr

English :

Mobil?Santé, the mobile medical practice that travels around the communes of the Vichy Communauté agglomeration, will be setting up in Cusset on Friday December 12 from 9.30am to 11.30am in front of the Espace Citoyen, in Cusset’s Quartier de Presles.

