Concert • LIPS Square René-Bardet Cusset

Square René-Bardet Rue Satrunin-Arloing Cusset Allier
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
2026-08-15
Pour clôturer la saison estivale, Thé Cosi et Chez les coincoins accueillent le groupe vichyssois LIPS. le samedi 15 août à 19h au Square René-Bardet.
Square René-Bardet Rue Satrunin-Arloing Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 94 74 57 thecosi.cusset@gmail.com
English :
To close the summer season, Thé Cosi and Chez les coincoins welcome Vichy band LIPS. on Saturday August 15 at 7pm in Square René-Bardet.
