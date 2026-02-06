Concert • LIPS Square René-Bardet Cusset

Concert • LIPS

Square René-Bardet Rue Satrunin-Arloing Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Pour clôturer la saison estivale, Thé Cosi et Chez les coincoins accueillent le groupe vichyssois LIPS. le samedi 15 août à 19h au Square René-Bardet.

.

Square René-Bardet Rue Satrunin-Arloing Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 94 74 57 thecosi.cusset@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To close the summer season, Thé Cosi and Chez les coincoins welcome Vichy band LIPS. on Saturday August 15 at 7pm in Square René-Bardet.

L’événement Concert • LIPS Cusset a été mis à jour le 2026-02-06 par Vichy Destinations