Clôture de saison • Cie ARCOSM Théâtre de Cusset Cusset

Cusset

Clôture de saison • Cie ARCOSM

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-26

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-05-26

Depuis 2021, le Théâtre de Cusset développe un projet de création innovant, invitant chaque saison une équipe artistique à investir le lieu et son territoire aux côtés des habitants.

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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

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English :

Since 2021, the Théâtre de Cusset has been developing an innovative creative project, inviting an artistic team each season to invest the venue and its territory alongside local residents.

L’événement Clôture de saison • Cie ARCOSM Cusset a été mis à jour le 2025-11-05 par Vichy Destinations