Cusset

Ateliers d’écriture Clôture de saison • Théâtre de Cusset

Médiathèque de Cusset 8 rue du Président Wilson Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Ateliers d’écriture gratuits à la Médiathèque de Cusset imaginez discours, déclarations ou manifestes pour la grande cérémonie du 4 juin avec Arcosm. Les 29 et 30 mai de 18h à 20h. Inscription auprès du Théâtre de Cusset.

.

Médiathèque de Cusset 8 rue du Président Wilson Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free writing workshops at Médiathèque de Cusset: imagine speeches, declarations or manifestos for the grand ceremony on June 4 with Arcosm. May 29 and 30, 6 pm to 8 pm. Registration with Théâtre de Cusset.

L’événement Ateliers d’écriture Clôture de saison • Théâtre de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-05-18 par Vichy Destinations