Atelier Cuisine par le cuisinier Eric Roux Clôture de saison • Théâtre de Cusset Théâtre de Cusset Cusset

Cusset

Atelier Cuisine par le cuisinier Eric Roux Clôture de saison • Théâtre de Cusset

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-28 20:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Atelier cuisine au Théâtre de Cusset préparez des recettes festives inspirées d’un banquet de mariage avec un chef invité. Brochettes, satay et bœuf teriyaki au menu ! Le 28 mai de 18h à 20h. Tarif 15€.

.

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cooking workshop at the Théâtre de Cusset: prepare festive recipes inspired by a wedding banquet with a guest chef. Brochettes, satay and teriyaki beef on the menu! May 28, 6pm to 8pm. Price: ?15.

L’événement Atelier Cuisine par le cuisinier Eric Roux Clôture de saison • Théâtre de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-05-18 par Vichy Destinations