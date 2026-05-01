Atelier Cuisine par le cuisinier Eric Roux Clôture de saison • Théâtre de Cusset Théâtre de Cusset Cusset
Atelier Cuisine par le cuisinier Eric Roux Clôture de saison • Théâtre de Cusset Théâtre de Cusset Cusset jeudi 28 mai 2026.
Cusset
Atelier Cuisine par le cuisinier Eric Roux Clôture de saison • Théâtre de Cusset
Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-05-28 20:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Atelier cuisine au Théâtre de Cusset préparez des recettes festives inspirées d’un banquet de mariage avec un chef invité. Brochettes, satay et bœuf teriyaki au menu ! Le 28 mai de 18h à 20h. Tarif 15€.
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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr
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English :
Cooking workshop at the Théâtre de Cusset: prepare festive recipes inspired by a wedding banquet with a guest chef. Brochettes, satay and teriyaki beef on the menu! May 28, 6pm to 8pm. Price: ?15.
L’événement Atelier Cuisine par le cuisinier Eric Roux Clôture de saison • Théâtre de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-05-18 par Vichy Destinations
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