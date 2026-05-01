La Brigade de l’Amour Clôture de saison • Théâtre de Cusset Théâtre de Cusset Cusset
La Brigade de l’Amour Clôture de saison • Théâtre de Cusset Théâtre de Cusset Cusset mardi 26 mai 2026.
Cusset
La Brigade de l’Amour Clôture de saison • Théâtre de Cusset
Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 12:00:00
fin : 2026-06-02 13:30:00
Date(s) :
2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-06-01 2026-06-02
La Brigade de l’Amour un atelier gratuit de théâtre spontané et d’improvisation proposé par la compagnie Arcosm dans le cadre de la clôture de saison du Théâtre de Cusset. Des happenings joyeux pour faire surgir poésie et sourires dans la ville.
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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr
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English :
La Brigade de l?Amour: a free workshop in spontaneous theater and improvisation offered by the Arcosm company as part of the Théâtre de Cusset?s season finale. Joyful happenings to bring poetry and smiles to the city.
L’événement La Brigade de l’Amour Clôture de saison • Théâtre de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-05-07 par Vichy Destinations
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