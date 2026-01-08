Festival Picture For Nature 2026 Théâtre de Cusset Cusset

Festival Picture For Nature 2026

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-24

2026-05-22

L’édition 2026 du festival écologique de photographie Picture For Nature est de retour au Théâtre de Cusset du 22 au 24 mai 2026. Près de 150 photographies seront présentées sur un support écologique un papier 100% coton recyclé et maison .

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes picturefornature@gmail.com

English :

The 2026 edition of the ecological photography festival Picture For Nature returns to the Théâtre de Cusset from May 22 to 24, 2026. Nearly 150 photographs will be presented on an ecological medium: 100% recycled cotton paper.

