Atelier Couture par l’Atelier d’Alyssa Clôture de saison • Théâtre de Cusset L’Atelier d’Alyssa Cusset

Cusset

Atelier Couture par l’Atelier d’Alyssa Clôture de saison • Théâtre de Cusset

L’Atelier d’Alyssa 4 Rue du 29 Juillet Cusset Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 18:00:00

fin : 2026-05-26 20:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Atelier couture avec l’Atelier d’Alyssa créez accessoires et tenues décalées pour la grande cérémonie imaginée par Arcosm. Chapeaux, nœuds pap’ et fantaisie au programme ! Le 26 mai à Cusset. Tarif 25€.

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L’Atelier d’Alyssa 4 Rue du 29 Juillet Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

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English :

Sewing workshop with Atelier d?Alyssa: create accessories and offbeat outfits for the grand ceremony imagined by Arcosm. Hats, bow ties and fantasy on the program! May 26 in Cusset. Price: 25?

L’événement Atelier Couture par l’Atelier d’Alyssa Clôture de saison • Théâtre de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-05-18 par Vichy Destinations