Atelier Couture par l’Atelier d’Alyssa Clôture de saison • Théâtre de Cusset L’Atelier d’Alyssa Cusset
Atelier Couture par l’Atelier d’Alyssa Clôture de saison • Théâtre de Cusset L’Atelier d’Alyssa Cusset mardi 26 mai 2026.
Cusset
Atelier Couture par l’Atelier d’Alyssa Clôture de saison • Théâtre de Cusset
L’Atelier d’Alyssa 4 Rue du 29 Juillet Cusset Allier
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 18:00:00
fin : 2026-05-26 20:00:00
Date(s) :
2026-05-26
Atelier couture avec l’Atelier d’Alyssa créez accessoires et tenues décalées pour la grande cérémonie imaginée par Arcosm. Chapeaux, nœuds pap’ et fantaisie au programme ! Le 26 mai à Cusset. Tarif 25€.
.
L’Atelier d’Alyssa 4 Rue du 29 Juillet Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sewing workshop with Atelier d?Alyssa: create accessories and offbeat outfits for the grand ceremony imagined by Arcosm. Hats, bow ties and fantasy on the program! May 26 in Cusset. Price: 25?
L’événement Atelier Couture par l’Atelier d’Alyssa Clôture de saison • Théâtre de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-05-18 par Vichy Destinations
À voir aussi à Cusset (Allier)
- Concert • Mister T and the Alan Twins La Cervoiserie Cusset 23 mai 2026
- Clôture de saison • Cie ARCOSM Théâtre de Cusset Cusset 26 mai 2026
- La Brigade de l’Amour Clôture de saison • Théâtre de Cusset Théâtre de Cusset Cusset 26 mai 2026
- Apéro Bal Clôture de saison • Théâtre de Cusset Square René-Bardet Cusset 27 mai 2026
- Atelier Cuisine par le cuisinier Eric Roux Clôture de saison • Théâtre de Cusset Théâtre de Cusset Cusset 28 mai 2026