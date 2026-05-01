Apéro Bal Clôture de saison • Théâtre de Cusset Square René-Bardet Cusset

Cusset

Apéro Bal Clôture de saison • Théâtre de Cusset

Square René-Bardet Rue Saturnin Arloing Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 19:00:00

fin : 2026-05-27 23:00:00

Date(s) :

2026-05-27 2026-05-30 2026-06-03

Les Apéros-bal (gratuit) de la clôture de saison du Théâtre de Cusset vous invitent Place René Bardet à des soirées dansantes en plein air. Sur musique live, apprenez des danses revisitées, accessibles à toutes et tous, dans une ambiance festive.

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Square René-Bardet Rue Saturnin Arloing Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

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English :

Théâtre de Cusset’s season-closing Apéros-bal (free of charge) invites you to dance the night away at Place René Bardet. Learn new dances to live music, accessible to all, in a festive atmosphere.

L’événement Apéro Bal Clôture de saison • Théâtre de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-05-07 par Vichy Destinations