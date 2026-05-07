Festival de Photographie Nature Picture for Nature Théâtre de Cusset Cusset

Cusset

Festival de Photographie Nature Picture for Nature

Théâtre de Cusset 3 rue du Marché au Blé Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-22

Picture for Nature est un festival écoresponsable de photographie nature.

Au programme 11 photographes, 6 artistes, 3 associations de protection de la nature, des projections de films, des conférences, des débats… De quoi ravir petits et grands !

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Théâtre de Cusset 3 rue du Marché au Blé Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 79 12 46 picturefornature@gmail.com

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English :

Picture for Nature is an eco-responsible festival of nature photography.

On the program: 11 photographers, 6 artists, 3 nature protection associations, film screenings, conferences, debates… Something for everyone!

L’événement Festival de Photographie Nature Picture for Nature Cusset a été mis à jour le 2026-05-05 par Vichy Destinations