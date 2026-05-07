Festival de Photographie Nature Picture for Nature Théâtre de Cusset Cusset
Festival de Photographie Nature Picture for Nature Théâtre de Cusset Cusset vendredi 22 mai 2026.
Cusset
Festival de Photographie Nature Picture for Nature
Théâtre de Cusset 3 rue du Marché au Blé Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-22
Picture for Nature est un festival écoresponsable de photographie nature.
Au programme 11 photographes, 6 artistes, 3 associations de protection de la nature, des projections de films, des conférences, des débats… De quoi ravir petits et grands !
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Théâtre de Cusset 3 rue du Marché au Blé Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 79 12 46 picturefornature@gmail.com
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English :
Picture for Nature is an eco-responsible festival of nature photography.
On the program: 11 photographers, 6 artists, 3 nature protection associations, film screenings, conferences, debates… Something for everyone!
L’événement Festival de Photographie Nature Picture for Nature Cusset a été mis à jour le 2026-05-05 par Vichy Destinations
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