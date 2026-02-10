Exposition • Atelier Mermet Espace Chambon Cusset

Exposition • Atelier Mermet

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

2026-05-08

L’atelier Mermet organise son exposition annuelle di 8 au 17 mai 2026 à l’Espace Chambon. Les membres de l’Atelier présenteront leurs œuvres réalisées au cours de l’année en peinture et sculpture.

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 91 30 98 brigittebouron03@gmail.com

Atelier Mermet is holding its annual exhibition from May 8 to 17, 2026 at Espace Chambon. Members of the Atelier will showcase their work in painting and sculpture over the course of the year.

