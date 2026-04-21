Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 • Cusset (03) Cusset
Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 • Cusset (03) Cusset vendredi 8 mai 2026.
Cusset
Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 • Cusset (03)
Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Après plus de cinq années d’une guerre qui a coûté la vie à des dizaines de millions de personnes, les forces alliées pénètrent en Allemagne. L’acte de capitulation fixe la cessation des hostilités au 8 mai à 23h01. La guerre prend fin.
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Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr
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English :
After more than five years of a war that has claimed tens of millions of lives, Allied forces enter Germany. The act of surrender fixes the cessation of hostilities at 11:01pm on May 8. The war comes to an end.
L’événement Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 • Cusset (03) Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations
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