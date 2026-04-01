Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Attendez-moi • Cie La Bazooka Studio de Danse Maurice-Béjart Cusset

Attendez-moi • Cie La Bazooka Studio de Danse Maurice-Béjart Cusset mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Studio de Danse Maurice-Béjart

Adresse : Place Victor-Hugo

Ville : 03300 Cusset

Département : Allier

Début : 2026-04-29T19:00:00

Fin : 2026-04-29T19:40:00

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 35 35 35

Cusset

Attendez-moi • Cie La Bazooka

Studio de Danse Maurice-Béjart Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 19:00:00
fin : 2026-04-29 19:40:00

Date(s) :
2026-04-29

Et si revivre ses souvenirs d’enfance pouvait devenir une danse ? Attendez-Moi ! nous entraîne dans un univers intime et poétique.
  .

Studio de Danse Maurice-Béjart Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45  culture@ville-cusset.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if reliving childhood memories could become a dance? Wait for me! takes us into an intimate, poetic universe.

L’événement Attendez-moi • Cie La Bazooka Cusset a été mis à jour le 2025-11-07 par Vichy Destinations

À voir aussi à Cusset (Allier)