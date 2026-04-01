Attendez-moi • Cie La Bazooka Studio de Danse Maurice-Béjart Cusset
Attendez-moi • Cie La Bazooka Studio de Danse Maurice-Béjart Cusset mercredi 29 avril 2026.
Cusset
Attendez-moi • Cie La Bazooka
Studio de Danse Maurice-Béjart Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 19:00:00
fin : 2026-04-29 19:40:00
Date(s) :
2026-04-29
Et si revivre ses souvenirs d’enfance pouvait devenir une danse ? Attendez-Moi ! nous entraîne dans un univers intime et poétique.
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Studio de Danse Maurice-Béjart Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr
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English :
What if reliving childhood memories could become a dance? Wait for me! takes us into an intimate, poetic universe.
L’événement Attendez-moi • Cie La Bazooka Cusset a été mis à jour le 2025-11-07 par Vichy Destinations
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