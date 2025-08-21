Circuit pédestre en cœur de ville: Flâneries et Découvertes Cusset Allier
Circuit pédestre en cœur de ville: Flâneries et Découvertes
Flânerie et Découvertes , voici une balade au fil des rues qui vous permettra d’en apprendre un peu plus sur l’histoire de l’ancienne cité médiévale.
English : Circuit pédestre en cœur de ville: Flâneries et Découvertes
The Flânerie et Découvertes (strolling and discovering) tour will help you learn more about the history of this ancient medieval town.
Deutsch : Circuit pédestre en cœur de ville: Flâneries et Découvertes
Flânerie et Découvertes , das ist ein Spaziergang durch die Straßen, bei dem Sie etwas über die Geschichte der alten mittelalterlichen Stadt erfahren können.
Italiano :
Ecco una passeggiata lungo le strade della Flânerie et Découvertes , dove potrete conoscere un po’ di più la storia di questa antica città medievale.
Español : Circuit pédestre en cœur de ville: Flâneries et Découvertes
Le proponemos un paseo por las calles de la Flânerie et Découvertes , donde podrá conocer un poco mejor la historia de esta antigua ciudad medieval.
