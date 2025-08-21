Circuit pédestre en cœur de ville: Flâneries et Découvertes Cusset Allier

Circuit pédestre en cœur de ville: Flâneries et Découvertes

Circuit pédestre en cœur de ville: Flâneries et Découvertes 1 rue Gambetta 03300 Cusset Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Flânerie et Découvertes , voici une balade au fil des rues qui vous permettra d’en apprendre un peu plus sur l’histoire de l’ancienne cité médiévale.

https://www.ville-cusset.com/circuit-historique-en-coeur-de-ville/ +33 4 70 30 95 24

English : Circuit pédestre en cœur de ville: Flâneries et Découvertes

The Flânerie et Découvertes (strolling and discovering) tour will help you learn more about the history of this ancient medieval town.

Deutsch : Circuit pédestre en cœur de ville: Flâneries et Découvertes

Flânerie et Découvertes , das ist ein Spaziergang durch die Straßen, bei dem Sie etwas über die Geschichte der alten mittelalterlichen Stadt erfahren können.

Italiano :

Ecco una passeggiata lungo le strade della Flânerie et Découvertes , dove potrete conoscere un po’ di più la storia di questa antica città medievale.

Español : Circuit pédestre en cœur de ville: Flâneries et Découvertes

Le proponemos un paseo por las calles de la Flânerie et Découvertes , donde podrá conocer un poco mejor la historia de esta antigua ciudad medieval.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme