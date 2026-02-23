Petites histoires pour petites mains Médiathèque de Cusset Cusset

Petites histoires pour petites mains

Médiathèque de Cusset 8 rue du Président Wilson Cusset Allier

La Médiathèque de Cusset invite les tout petits et leurs parents à un grand moment de douceur lovés sur un confortable tapis à histoire avec la conteuse Christine Righi.

Médiathèque de Cusset 8 rue du Président Wilson Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 11 bibliotheque.cusset@ville-cusset.fr

English :

The Médiathèque de Cusset invites the very young and their parents to a sweet moment curled up on a comfortable story carpet with storyteller Christine Righi.

