La Jonchère PR n°62 Cusset Allier

La Jonchère PR n°62 Cusset Allier vendredi 1 août 2025.

La Jonchère PR n°62

La Jonchère PR n°62 Espace Chambon 03300 Cusset Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Au départ de Cusset, ce parcours vous fait découvrir l’ancienne cité fortifiée et le Val d’Allier depuis les hauteurs.

http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40

English : La Jonchère PR n°62

Departing from Cusset, this route takes you to the ancient fortified town and the Val d’Allier from the heights.

Deutsch : La Jonchère PR n°62

Von Cusset aus können Sie auf dieser Strecke die alte Festungsstadt und das Val d’Allier von oben entdecken.

Italiano :

Partendo da Cusset, questo itinerario permette di ammirare l’antica città fortificata e la Val d’Allier dall’alto.

Español : La Jonchère PR n°62

Partiendo de Cusset, este itinerario recorre la antigua ciudad fortificada y el Val d’Allier desde las alturas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme