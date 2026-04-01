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Body bagarre • Cie R/Ô Théâtre de Cusset Cusset

Body bagarre • Cie R/Ô Théâtre de Cusset Cusset mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Théâtre de Cusset

Adresse : Place Victor-Hugo

Ville : 03300 Cusset

Département : Allier

Début : 2026-04-29T20:00:00

Fin : 2026-04-29T22:00:00

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 35 35 35

Cusset

Body bagarre • Cie R/Ô

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 20:00:00
fin : 2026-04-29 22:00:00

Date(s) :
2026-04-29

Préparez-vous à vivre la danse autrement !
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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45  culture@ville-cusset.fr

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English :

Get ready to experience dance in a whole new way!

L’événement Body bagarre • Cie R/Ô Cusset a été mis à jour le 2025-11-07 par Vichy Destinations

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