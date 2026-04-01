Body bagarre • Cie R/Ô Théâtre de Cusset Cusset
Body bagarre • Cie R/Ô Théâtre de Cusset Cusset mercredi 29 avril 2026.
Cusset
Body bagarre • Cie R/Ô
Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 20:00:00
fin : 2026-04-29 22:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Préparez-vous à vivre la danse autrement !
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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr
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English :
Get ready to experience dance in a whole new way!
L’événement Body bagarre • Cie R/Ô Cusset a été mis à jour le 2025-11-07 par Vichy Destinations
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