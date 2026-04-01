Body bagarre • Cie R/Ô Théâtre de Cusset Cusset

Cusset

Body bagarre • Cie R/Ô

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 20:00:00

fin : 2026-04-29 22:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Préparez-vous à vivre la danse autrement !

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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

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English :

Get ready to experience dance in a whole new way!

L’événement Body bagarre • Cie R/Ô Cusset a été mis à jour le 2025-11-07 par Vichy Destinations