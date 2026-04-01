Cérémonie du souvenir des victimes et héros de la déportation Rue Antoinette-Mizon Cusset
Cérémonie du souvenir des victimes et héros de la déportation Rue Antoinette-Mizon Cusset dimanche 26 avril 2026.
Cusset
Cérémonie du souvenir des victimes et héros de la déportation
Rue Antoinette-Mizon Parc Barbereau Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:30:00
fin : 2026-04-26 10:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Pour les 81 ans de la libération des camps de concentration et d’extermination, la Ville de Cusset, célébrera la mémoire des Cussétois déportés lors de la Seconde guerre mondiale.
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Rue Antoinette-Mizon Parc Barbereau Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr
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English :
To mark the 81st anniversary of the liberation of the concentration and extermination camps, the town of Cusset is celebrating the memory of the people of Cusset who were deported during the Second World War.
L’événement Cérémonie du souvenir des victimes et héros de la déportation Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations
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