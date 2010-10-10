Visite guidée • Souterrains de Cusset Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset

Cusset

Visite guidée • Souterrains de Cusset

Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-01

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-05-01 2026-07-01 2026-09-01

Entre art de la guerre et génie médiéval, laissez-vous guider dans les célèbres souterrains de Cusset.

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Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 24 cusset-tourisme@ville-cusset.fr

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English :

Between the art of war and medieval genius, let us guide you through Cusset’s famous underground passages.

L’événement Visite guidée • Souterrains de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations