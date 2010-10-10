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Visite guidée • Souterrains de Cusset Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset

Visite guidée • Souterrains de Cusset Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Rue des Fossés de la Tour prisonnière

Adresse : La Tour Prisonnière

Ville : 03300 Cusset

Département : Allier

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif : 10 10 10

Cusset

Visite guidée • Souterrains de Cusset

Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-01
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-05-01 2026-07-01 2026-09-01

Entre art de la guerre et génie médiéval, laissez-vous guider dans les célèbres souterrains de Cusset.
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Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 24  cusset-tourisme@ville-cusset.fr

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English :

Between the art of war and medieval genius, let us guide you through Cusset’s famous underground passages.

L’événement Visite guidée • Souterrains de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations

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