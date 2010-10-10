Visite guidée • Souterrains de Cusset Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset
Visite guidée • Souterrains de Cusset Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset vendredi 1 mai 2026.
Cusset
Visite guidée • Souterrains de Cusset
Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-01
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-05-01 2026-07-01 2026-09-01
Entre art de la guerre et génie médiéval, laissez-vous guider dans les célèbres souterrains de Cusset.
.
Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 24 cusset-tourisme@ville-cusset.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Between the art of war and medieval genius, let us guide you through Cusset’s famous underground passages.
L’événement Visite guidée • Souterrains de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations
À voir aussi à Cusset (Allier)
- Concert de Printemps • Harmonie la Semeuse Espace Chambon Cusset 26 avril 2026
- Cérémonie du souvenir des victimes et héros de la déportation Rue Antoinette-Mizon Cusset 26 avril 2026
- Brocante • Les Amis des Darcins Cusset 26 avril 2026
- Attendez-moi • Cie La Bazooka Studio de Danse Maurice-Béjart Cusset 29 avril 2026
- Body bagarre • Cie R/Ô Théâtre de Cusset Cusset 30 avril 2026