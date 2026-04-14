Afterwork Biking, RUE DU BIEF CUSSET, Cusset
Afterwork Biking, RUE DU BIEF CUSSET, Cusset jeudi 7 mai 2026.
Afterwork Biking Jeudi 7 mai, 16h30 RUE DU BIEF CUSSET Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T16:30:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-07T16:30:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00
RUE DU BIEF CUSSET RUE DU BIEF CUSSET Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Sortie à vélo entre collègues de travail pour promouvoir la bicyclette et partager un moment convivial
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