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Afterwork Biking, RUE DU BIEF CUSSET, Cusset

Afterwork Biking, RUE DU BIEF CUSSET, Cusset jeudi 7 mai 2026.

Lieu : RUE DU BIEF CUSSET

Adresse : RUE DU BIEF CUSSET

Ville : 03300 Cusset

Département : Allier

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Afterwork Biking Jeudi 7 mai, 16h30 RUE DU BIEF CUSSET Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T16:30:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-07T16:30:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00

RUE DU BIEF CUSSET RUE DU BIEF CUSSET Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Sortie à vélo entre collègues de travail pour promouvoir la bicyclette et partager un moment convivial

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