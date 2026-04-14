Afterwork Biking, RUE DU BIEF CUSSET, Cusset

Afterwork Biking Jeudi 7 mai, 16h30 RUE DU BIEF CUSSET Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T16:30:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T16:30:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00

RUE DU BIEF CUSSET RUE DU BIEF CUSSET Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Sortie à vélo entre collègues de travail pour promouvoir la bicyclette et partager un moment convivial