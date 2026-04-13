SELF GARAGE Rue Pierre-Boubet Cusset
SELF GARAGE Rue Pierre-Boubet Cusset vendredi 15 mai 2026.
Cusset
SELF GARAGE
Rue Pierre-Boubet Centre La Passerelle Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 14:00:00
fin : 2026-05-15 16:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Vous souhaitez apprendre à entretenir votre voiture ? Découvrez le Self Garage du Centre La Passerelle conseils pratiques, gestes simples et autonomie au quotidien. Accès libre de 14h à 16h, sans inscription.
.
Rue Pierre-Boubet Centre La Passerelle Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Want to learn how to maintain your car? Discover the Centre La Passerelle Self Garage: practical advice, simple gestures and daily autonomy. Free access from 2pm to 4pm, no registration required.
L’événement SELF GARAGE Cusset a été mis à jour le 2026-04-13 par Vichy Destinations
À voir aussi à Cusset (Allier)
- Concert de Printemps • Harmonie la Semeuse Espace Chambon Cusset 26 avril 2026
- Cérémonie du souvenir des victimes et héros de la déportation Rue Antoinette-Mizon Cusset 26 avril 2026
- Brocante • Les Amis des Darcins Cusset 26 avril 2026
- Attendez-moi • Cie La Bazooka Studio de Danse Maurice-Béjart Cusset 29 avril 2026
- Body bagarre • Cie R/Ô Théâtre de Cusset Cusset 30 avril 2026