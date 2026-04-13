SELF GARAGE Rue Pierre-Boubet Cusset

Cusset

SELF GARAGE

Rue Pierre-Boubet Centre La Passerelle Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 14:00:00

fin : 2026-05-15 16:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Vous souhaitez apprendre à entretenir votre voiture ? Découvrez le Self Garage du Centre La Passerelle conseils pratiques, gestes simples et autonomie au quotidien. Accès libre de 14h à 16h, sans inscription.

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Rue Pierre-Boubet Centre La Passerelle Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr

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English :

Want to learn how to maintain your car? Discover the Centre La Passerelle Self Garage: practical advice, simple gestures and daily autonomy. Free access from 2pm to 4pm, no registration required.

L’événement SELF GARAGE Cusset a été mis à jour le 2026-04-13 par Vichy Destinations