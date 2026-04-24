Concert • SevnCo Trio Café de la Gare Cusset
Concert • SevnCo Trio Café de la Gare Cusset jeudi 7 mai 2026.
Cusset
Concert • SevnCo Trio
Café de la Gare 7 route de Paris Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 19:30:00
fin : 2026-05-07 23:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Le Café de la Gare à Cusset vous donne rendez-vous pour une soirée musicale chaleureuse et entraînante avec le groupe SevnCo Trio, le jeudi 7 mai à partir de 19h30.
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Café de la Gare 7 route de Paris Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 38 31
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English :
Cusset’s Café de la Gare invites you to a warm and lively musical evening with the SevnCo Trio, on Thursday May 7th from 7.30pm.
L’événement Concert • SevnCo Trio Cusset a été mis à jour le 2026-04-24 par Vichy Destinations
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