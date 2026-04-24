Concert • SevnCo Trio Café de la Gare Cusset

Cusset

Concert • SevnCo Trio

Café de la Gare 7 route de Paris Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:30:00

fin : 2026-05-07 23:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Le Café de la Gare à Cusset vous donne rendez-vous pour une soirée musicale chaleureuse et entraînante avec le groupe SevnCo Trio, le jeudi 7 mai à partir de 19h30.

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Café de la Gare 7 route de Paris Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 38 31

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English :

Cusset’s Café de la Gare invites you to a warm and lively musical evening with the SevnCo Trio, on Thursday May 7th from 7.30pm.

L’événement Concert • SevnCo Trio Cusset a été mis à jour le 2026-04-24 par Vichy Destinations