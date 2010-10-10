Escape Game • Le Masque de Garuda Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset

Cusset

Escape Game • Le Masque de Garuda

Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-01

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-05-01 2026-07-01 2026-09-01

Des perturbations se font ressentir depuis que le couple de collectionneurs, Maryse et Edmond Dumont, sont revenus de leur dernier voyage des îles volcaniques indonésiennes.

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Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 24 cusset-tourisme@ville-cusset.fr

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English :

Disturbances have been felt ever since collectors Maryse and Edmond Dumont returned from their latest trip to the volcanic islands of Indonesia.

L’événement Escape Game • Le Masque de Garuda Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations