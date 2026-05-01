Vérité ou mensonge ? • Procédé Zèbre Espace Chambon Cusset
Vérité ou mensonge ? • Procédé Zèbre Espace Chambon Cusset mercredi 13 mai 2026.
Cusset
Vérité ou mensonge ? • Procédé Zèbre
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 19:30:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Soyez les bienvenues au journal en direct des studios de TVA+ (Télé Vérité Artificielle) Une équipe de journalistes allemande, française et roumaine vous propose de l’émotion, du suspense, des duplex par satellite, une météo programmée…
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Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 33 86 75 contact@procedezebre.com
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English :
Welcome to the TVA+ (Télé Vérité Artificielle) live studio news program. A team of German, French and Romanian journalists brings you: emotion, suspense, satellite duplexes, programmed weather…
L’événement Vérité ou mensonge ? • Procédé Zèbre Cusset a été mis à jour le 2026-04-30 par Vichy Destinations