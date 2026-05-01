Vérité ou mensonge ? • Procédé Zèbre Espace Chambon Cusset

Cusset

Vérité ou mensonge ? • Procédé Zèbre

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 19:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Soyez les bienvenues au journal en direct des studios de TVA+ (Télé Vérité Artificielle) Une équipe de journalistes allemande, française et roumaine vous propose de l’émotion, du suspense, des duplex par satellite, une météo programmée…

.

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 33 86 75 contact@procedezebre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Welcome to the TVA+ (Télé Vérité Artificielle) live studio news program. A team of German, French and Romanian journalists brings you: emotion, suspense, satellite duplexes, programmed weather…

L’événement Vérité ou mensonge ? • Procédé Zèbre Cusset a été mis à jour le 2026-04-30 par Vichy Destinations