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Stage de jazz Vichy Jazz Band Auditorium du Conservatoire de Vichy Communauté Cusset

Stage de jazz Vichy Jazz Band Auditorium du Conservatoire de Vichy Communauté Cusset samedi 15 août 2026.

Lieu : Auditorium du Conservatoire de Vichy Communauté

Adresse : 3 avenue de la Liberté

Ville : 03300 Cusset

Département : Allier

Début : samedi 15 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Tarif : 360 360 360

Cusset

Stage de jazz Vichy Jazz Band

Auditorium du Conservatoire de Vichy Communauté 3 avenue de la Liberté Cusset Allier

Tarif : 360 – 360 – 360 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-15

Comme chaque année depuis 28 ans, l’Association des Jeunes Musiciens de l’Allier (AJMA) organise un stage de jazz, du 15 au 23 août 2026 au Conservatoire de Vichy Communauté. 9 jours de stage, 3 concerts, une expérience musicale et humaine extraordinaire.
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Auditorium du Conservatoire de Vichy Communauté 3 avenue de la Liberté Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 76 27 00  chrisro.coursol@orange.fr

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English :

Every year for the past 28 years, the Association des Jeunes Musiciens de l’Allier (AJMA) has organized a jazz workshop from August 15 to 23, 2026 at the Conservatoire de Vichy Communauté. 9 days of training, 3 concerts, an extraordinary musical and human experience.

L’événement Stage de jazz Vichy Jazz Band Cusset a été mis à jour le 2026-05-19 par Vichy Destinations

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