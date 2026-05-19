Stage de jazz Vichy Jazz Band Auditorium du Conservatoire de Vichy Communauté Cusset
Stage de jazz Vichy Jazz Band Auditorium du Conservatoire de Vichy Communauté Cusset samedi 15 août 2026.
Cusset
Stage de jazz Vichy Jazz Band
Auditorium du Conservatoire de Vichy Communauté 3 avenue de la Liberté Cusset Allier
Tarif : 360 – 360 – 360 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-15
Comme chaque année depuis 28 ans, l’Association des Jeunes Musiciens de l’Allier (AJMA) organise un stage de jazz, du 15 au 23 août 2026 au Conservatoire de Vichy Communauté. 9 jours de stage, 3 concerts, une expérience musicale et humaine extraordinaire.
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Auditorium du Conservatoire de Vichy Communauté 3 avenue de la Liberté Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 76 27 00 chrisro.coursol@orange.fr
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English :
Every year for the past 28 years, the Association des Jeunes Musiciens de l’Allier (AJMA) has organized a jazz workshop from August 15 to 23, 2026 at the Conservatoire de Vichy Communauté. 9 days of training, 3 concerts, an extraordinary musical and human experience.
L’événement Stage de jazz Vichy Jazz Band Cusset a été mis à jour le 2026-05-19 par Vichy Destinations
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