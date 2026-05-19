Stage de jazz Vichy Jazz Band Auditorium du Conservatoire de Vichy Communauté Cusset

Cusset

Stage de jazz Vichy Jazz Band

Auditorium du Conservatoire de Vichy Communauté 3 avenue de la Liberté Cusset Allier

Tarif : 360 – 360 – 360 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-15

Comme chaque année depuis 28 ans, l’Association des Jeunes Musiciens de l’Allier (AJMA) organise un stage de jazz, du 15 au 23 août 2026 au Conservatoire de Vichy Communauté. 9 jours de stage, 3 concerts, une expérience musicale et humaine extraordinaire.

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Auditorium du Conservatoire de Vichy Communauté 3 avenue de la Liberté Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 76 27 00 chrisro.coursol@orange.fr

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English :

Every year for the past 28 years, the Association des Jeunes Musiciens de l’Allier (AJMA) has organized a jazz workshop from August 15 to 23, 2026 at the Conservatoire de Vichy Communauté. 9 days of training, 3 concerts, an extraordinary musical and human experience.

L’événement Stage de jazz Vichy Jazz Band Cusset a été mis à jour le 2026-05-19 par Vichy Destinations