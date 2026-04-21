Concert • Ensemble Parchemins Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset

Cusset

Concert • Ensemble Parchemins

Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:00:00

fin : 2026-08-18 20:15:00

Date(s) :

2026-08-18

Laissez-vous séduire par l’Ensemble Parchemins et son voyage musical intime. Entre airs populaires et œuvres savantes, redécouvrez l’ambiance chaleureuse des salons baroques. Un concert comme une confidence, au cœur de l’histoire à ne pas manquer !

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Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 24 cusset-tourisme@ville-cusset.fr

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English :

Let yourself be seduced by Ensemble Parchemins and its intimate musical journey. Between popular tunes and learned works, rediscover the warm ambience of Baroque salons. A not-to-be-missed concert in the heart of history!

L’événement Concert • Ensemble Parchemins Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations