Cusset

Ciné plein air • God Save the Tuche

Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:30:00

fin : 2026-08-12 22:05:00

Date(s) :

2026-08-12

Les Tuche mènent une vie paisible à Bouzolles. Mais lorsque le petit-fils de Jeff et Cathy est sélectionné pour un stage de football à Londres, c’est l’occasion rêvée pour toute la famille d’aller découvrir l’Angleterre et de rencontrer la famille royale.

.

Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Tuches lead a quiet life in Bouzolles. But when Jeff and Cathy?s grandson is selected for a soccer camp in London, it?s the perfect opportunity for the whole family to discover England and meet the royal family.

L’événement Ciné plein air • God Save the Tuche Cusset a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations