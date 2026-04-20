Ciné plein air • God Save the Tuche Cusset
Ciné plein air • God Save the Tuche Cusset mercredi 12 août 2026.
Cusset
Ciné plein air • God Save the Tuche
Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:30:00
fin : 2026-08-12 22:05:00
Date(s) :
2026-08-12
Les Tuche mènent une vie paisible à Bouzolles. Mais lorsque le petit-fils de Jeff et Cathy est sélectionné pour un stage de football à Londres, c’est l’occasion rêvée pour toute la famille d’aller découvrir l’Angleterre et de rencontrer la famille royale.
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Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr
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English :
The Tuches lead a quiet life in Bouzolles. But when Jeff and Cathy?s grandson is selected for a soccer camp in London, it?s the perfect opportunity for the whole family to discover England and meet the royal family.
L’événement Ciné plein air • God Save the Tuche Cusset a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations
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