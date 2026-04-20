Parc en musique Rue Antoinette-Mizon Cusset
Parc en musique Rue Antoinette-Mizon Cusset jeudi 23 juillet 2026.
Cusset
Parc en musique
Rue Antoinette-Mizon Parc Barbereau Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-08-13 21:30:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-13
Cette année encore, le parc Barbereau s’impose comme votre rendez-vous incontournable de l’été, un lieu idéal pour se détendre les pieds dans l’herbe. Au coeur du parc, près de la nouvelle fontaine, deux moments conviviaux vous sont proposés.
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Rue Antoinette-Mizon Parc Barbereau Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 25 90 centrelapasserelle@ville-cusset.fr
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English :
Once again this year, Barbereau Park is the place to be this summer, the ideal place to relax with your feet in the grass. In the heart of the park, near the new fountain, two convivial moments are on offer.
L’événement Parc en musique Cusset a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations
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