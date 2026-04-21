Raconte-moi l’Histoire • Le périple de Marcabrun Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset
Raconte-moi l’Histoire • Le périple de Marcabrun Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset jeudi 13 août 2026.
Cusset
Raconte-moi l’Histoire • Le périple de Marcabrun
Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cour de la Tour Prisonnière Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:30:00
fin : 2026-08-13 16:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Amoureux de la reine Aliénor, chassé par le roi de France, Marcabrun commence alors un voyage à la recherche d’un secret ancien. Une quête drôle et musicale jalonnée d’instruments qui pourrait lui permettre de retrouver sa place… et son destin.
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Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cour de la Tour Prisonnière Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 24 cusset-tourisme@ville-cusset.fr
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English :
Lover of Queen Eleanor, driven out by the King of France, Marcabrun begins a journey in search of an ancient secret. An amusing, musical quest punctuated by instruments that could help him regain his place? and his destiny.
L’événement Raconte-moi l’Histoire • Le périple de Marcabrun Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations
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