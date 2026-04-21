Raconte-moi l’Histoire • Le périple de Marcabrun Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset

Cusset

Raconte-moi l’Histoire • Le périple de Marcabrun

Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cour de la Tour Prisonnière Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 15:30:00

fin : 2026-08-13 16:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Amoureux de la reine Aliénor, chassé par le roi de France, Marcabrun commence alors un voyage à la recherche d’un secret ancien. Une quête drôle et musicale jalonnée d’instruments qui pourrait lui permettre de retrouver sa place… et son destin.

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Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cour de la Tour Prisonnière Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 24 cusset-tourisme@ville-cusset.fr

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English :

Lover of Queen Eleanor, driven out by the King of France, Marcabrun begins a journey in search of an ancient secret. An amusing, musical quest punctuated by instruments that could help him regain his place? and his destiny.

L’événement Raconte-moi l’Histoire • Le périple de Marcabrun Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations