Good morning Cusset Cusset
Good morning Cusset Cusset samedi 11 juillet 2026.
Cusset
Good morning Cusset
Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:30:00
fin : 2026-08-01 10:30:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15
3, 2, 1… tout le monde est chaud ? Rien de tel que de belles séances de sport matinales pour savourer l’été. Une façon idéale de mêler bien-être, énergie et bonne humeur pour lancer le week-end du bon pied.
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Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr
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English :
3, 2, 1? everyone’s hot? There’s nothing like an early-morning workout to make the most of summer. It’s the perfect way to combine well-being, energy and good humor, and get the weekend off on the right foot.
L’événement Good morning Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations
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