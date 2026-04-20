Molière • Martin Petitguyot Rue des Fossés de la Tour Prisonnière Cusset

Cusset

Molière • Martin Petitguyot

Rue des Fossés de la Tour Prisonnière Cour de la Tour Prisonnière Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24 22:10:00

Date(s) :

2026-07-24

Molière , ce nom évoque quelque chose un représentant, un symbole de la culture française. On l’associe au théâtre. On connaît sa légende, mais connaît-on vraiment sa vie ?

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Rue des Fossés de la Tour Prisonnière Cour de la Tour Prisonnière Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

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English :

The name Molière conjures up images of a representative and symbol of French culture. We associate him with theater. We know his legend, but do we really know his life?

L’événement Molière • Martin Petitguyot Cusset a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations