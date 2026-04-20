Le secret des fées • Compagnie Les Poids sont Plumes Souterrains de la Porte Saint-Antoine Cusset
Le secret des fées • Compagnie Les Poids sont Plumes Souterrains de la Porte Saint-Antoine Cusset mardi 7 juillet 2026.
Cusset
Le secret des fées • Compagnie Les Poids sont Plumes
Souterrains de la Porte Saint-Antoine Cours Lafayette Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
De retour à Cusset, les guides Jean-Pierre Trébor et Jean-Jacques de Beauchamp s’attaquent aux secrets des profondeurs.
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Souterrains de la Porte Saint-Antoine Cours Lafayette Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 24 cusset-tourisme@ville-cusset.fr
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English :
Back in Cusset, guides Jean-Pierre Trébor and Jean-Jacques de Beauchamp tackle the secrets of the deep.
L’événement Le secret des fées • Compagnie Les Poids sont Plumes Cusset a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations
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