Les nocturnes de la Tour Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset
Les nocturnes de la Tour Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset vendredi 10 juillet 2026.
Cusset
Les nocturnes de la Tour
Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-08-14 2026-08-21
Cet été, la Tour Prisonnière confirme de nouveau sa mue en dame de la nuit. Visites guidées, expositions, escape game le tout dans une atmosphère unique accessible jusqu’à 23h sur quatre soirées pour pratiquer le patrimoine autrement.
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Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 24 cusset-tourisme@ville-cusset.fr
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English :
This summer, the Prison Tower once again confirms its role as a lady of the night. Guided tours, exhibitions, escape games all in a unique atmosphere, open until 11pm on four evenings, for a different kind of heritage experience.
L’événement Les nocturnes de la Tour Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations
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