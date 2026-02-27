Cusset Historic #2

Côte des Justices, Cusset, Allier

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Suite au succès de sa première édition, l’association Les Belles Mécaniques en Bourbonnais organise Cusset Historic pour une deuxième édition les samedi 20 et dimanche 21 juin 2026, sur la Côte des Justices.

Côte des Justices Au sommet de la côte des Justices Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 80 81 02 cussethistoric@orange.fr

Following the success of its first edition, the association Les Belles Mécaniques en Bourbonnais is organizing a second edition of Cusset Historic on Saturday June 20 and Sunday June 21, 2026, on the Côte des Justices.

L’événement Cusset Historic #2 Cusset a été mis à jour le 2026-02-25 par Vichy Destinations