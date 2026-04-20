Concert • Harmonie la Semeuse Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset

Cusset

Concert • Harmonie la Semeuse

Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

À l’aube de l’été, venez vibrer au rythme de l’harmonie dans un décor historique unique. Un cadre d’exception, une acoustique rare, une énergie contagieuse.

.

Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 24 cusset-tourisme@ville-cusset.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the dawn of summer, come and vibrate to the rhythm of harmony in a unique historic setting. An exceptional setting, rare acoustics and contagious energy.

L’événement Concert • Harmonie la Semeuse Cusset a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations