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Concert • Harmonie la Semeuse Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset

Concert • Harmonie la Semeuse Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Rue des Fossés de la Tour prisonnière

Adresse : La Tour Prisonnière

Ville : 03300 Cusset

Département : Allier

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Cusset

Concert • Harmonie la Semeuse

Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

À l’aube de l’été, venez vibrer au rythme de l’harmonie dans un décor historique unique. Un cadre d’exception, une acoustique rare, une énergie contagieuse.
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Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 24  cusset-tourisme@ville-cusset.fr

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English :

At the dawn of summer, come and vibrate to the rhythm of harmony in a unique historic setting. An exceptional setting, rare acoustics and contagious energy.

L’événement Concert • Harmonie la Semeuse Cusset a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations

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