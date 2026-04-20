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Apéros-Concerts de Cusset • Soul Food Cusset

Apéros-Concerts de Cusset • Soul Food Cusset jeudi 18 juin 2026.

Adresse : Place Victor-Hugo

Ville : 03300 Cusset

Département : Allier

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Cusset

Apéros-Concerts de Cusset • Soul Food

Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 21:00:00
fin : 2026-06-18 22:30:00

Date(s) :
2026-06-18

Du 18 juin au 30 juillet, la musique s’invitera sur les terrasses des bars et restaurants cussétois pour des afterworks musicaux.
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Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00  communication@ville-cusset.fr

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English :

From June 18 to July 30, music will take over the terraces of Cusset?s bars and restaurants for musical afterworks.

L’événement Apéros-Concerts de Cusset • Soul Food Cusset a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations

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