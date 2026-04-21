Cérémonie de l’Appel du 18 juin Cusset
Cérémonie de l’Appel du 18 juin Cusset lundi 18 mai 2026.
Cusset
Cérémonie de l’Appel du 18 juin
Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 18:30:00
fin : 2026-05-18 19:00:00
Date(s) :
2026-05-18
Texte fondateur de la Résistance française, l’Appel du Général de Gaulle, prononcé et diffusé sur les ondes de la BBC à Londres, a constitué un tournant majeur de la Seconde guerre mondiale en refusant la défaite et la poursuite du combat contre l’ennemi.
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Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr
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English :
A founding text of the French Resistance, General de Gaulle?s Appeal, pronounced and broadcast on the BBC in London, was a major turning point in the Second World War, as it rejected defeat and the continuation of the fight against the enemy.
L’événement Cérémonie de l’Appel du 18 juin Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations
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