Raconte-moi l’histoire Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset

Cusset

Raconte-moi l’histoire

Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cour de la Tour Prisonnière Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:30:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Écouter, voyager et inventer… La Tour Prisonnière et la Médiathèque de Cusset invite le jeune public à découvrir l’univers des animaux fantastiques puis à imaginer ses propres récits lors d’un atelier créatif.

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Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cour de la Tour Prisonnière Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 24 cusset-tourisme@ville-cusset.fr

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English :

Listen, travel and invent? La Tour Prisonnière and the Médiathèque de Cusset invite young audiences to discover the world of fantastic animals, and then to imagine their own stories in a creative workshop.

L’événement Raconte-moi l’histoire Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations