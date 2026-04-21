Raconte-moi l’histoire Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset
Raconte-moi l’histoire Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset jeudi 9 juillet 2026.
Cusset
Raconte-moi l’histoire
Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cour de la Tour Prisonnière Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:30:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30
Écouter, voyager et inventer… La Tour Prisonnière et la Médiathèque de Cusset invite le jeune public à découvrir l’univers des animaux fantastiques puis à imaginer ses propres récits lors d’un atelier créatif.
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Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cour de la Tour Prisonnière Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 24 cusset-tourisme@ville-cusset.fr
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English :
Listen, travel and invent? La Tour Prisonnière and the Médiathèque de Cusset invite young audiences to discover the world of fantastic animals, and then to imagine their own stories in a creative workshop.
L’événement Raconte-moi l’histoire Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations
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