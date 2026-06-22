Festival Vichy & Co L’anniversaire de trop Espace Chambon Cusset
Festival Vichy & Co L’anniversaire de trop Espace Chambon Cusset dimanche 5 juillet 2026.
Cusset
Festival Vichy & Co L’anniversaire de trop
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier
Tarif : 8 – 8 – 14 EUR
dégressif selon le nombre de pièces choisis
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 20:30:00
fin : 2026-07-05 22:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Le Petit Théâtre qui fait du bien L’anniversaire de trop de Claire Teullie.
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Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 59 44 45 msroussi21@orange.fr
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English :
The Little Theater That Warms the Heart: %AB One Birthday Too Many %BB by Claire Teullie.
L’événement Festival Vichy & Co L’anniversaire de trop Cusset a été mis à jour le 2026-06-22 par Vichy Destinations
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