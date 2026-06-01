Portes ouvertes • Gymnastique La Française Maison des Sports Cusset

Cusset

Portes ouvertes • Gymnastique La Française

Maison des Sports 42 avenue de l’Europe Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 17:00:00

fin : 2026-07-02 17:45:00

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04

L’association de Gymnastique La Française organise une journée portes ouvertes pour présenter lt faire découvrir la gymnastique artistique féminine (GAF) et masculine (GAM) ainsi que le baby gym et le trampo.

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Maison des Sports 42 avenue de l’Europe Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 85 78 lafrancaisegym@orange.fr

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English :

The La Fran%E7aise Gymnastics Association is hosting an open house to introduce and showcase women’s artistic gymnastics (WAG) and men’s artistic gymnastics (MAG), as well as baby gym and trampoline.

L’événement Portes ouvertes • Gymnastique La Française Cusset a été mis à jour le 2026-06-26 par Vichy Destinations