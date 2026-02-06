Concert • Smoky Mountain Blues Band Square René-Bardet Cusset

Concert • Smoky Mountain Blues Band

Square René-Bardet Rue Saturnin-Arloing Cusset Allier

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

2026-07-04

Pour ce début du mois de juillet Thé COsi et Chez les coincoins s’associent pour accueillir le groupe Smoky Mountain Blues Band le samedi 4 juillet à 19h sur le square René-Bardet.

Square René-Bardet Rue Saturnin-Arloing Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 94 74 57 thecosi.cusset@gmail.com

English :

For the start of July, Thé COsi and Chez les coincoins are teaming up to welcome the Smoky Mountain Blues Band on Saturday July 4 at 7pm in Square René-Bardet.

