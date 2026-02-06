Concert • Smoky Mountain Blues Band Square René-Bardet Cusset
Concert • Smoky Mountain Blues Band Square René-Bardet Cusset samedi 4 juillet 2026.
Concert • Smoky Mountain Blues Band
Square René-Bardet Rue Saturnin-Arloing Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Pour ce début du mois de juillet Thé COsi et Chez les coincoins s’associent pour accueillir le groupe Smoky Mountain Blues Band le samedi 4 juillet à 19h sur le square René-Bardet.
.
Square René-Bardet Rue Saturnin-Arloing Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 94 74 57 thecosi.cusset@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the start of July, Thé COsi and Chez les coincoins are teaming up to welcome the Smoky Mountain Blues Band on Saturday July 4 at 7pm in Square René-Bardet.
L’événement Concert • Smoky Mountain Blues Band Cusset a été mis à jour le 2026-02-06 par Vichy Destinations