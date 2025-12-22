Brocante semi-nocture • COS de Cusset Cusset
Brocante semi-nocture • COS de Cusset Cusset samedi 4 juillet 2026.
Cusset
Brocante semi-nocture • COS de Cusset
Cours Lafayette Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-04 23:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Le Comité des oeuvres sociales du personnel de la ville de Cusset (Cos Cusset) organise sa première brocante semi-nocturne le samedi 4 juillet 2026 de 16h à 23h, avec un banquet populaire en find e journée et un concert pour clôturer cette soirée.
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Cours Lafayette Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 85 25 cos.cusset@ville-cusset.fr
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English :
The Comité des oeuvres sociales du personnel de la ville de Cusset (Cos Cusset) is organizing its first semi-nocturnal flea market on Saturday, July 4, 2026 from 4pm to 11pm, with a popular banquet at the end of the day and a concert to round off the evening.
L’événement Brocante semi-nocture • COS de Cusset Cusset a été mis à jour le 2025-12-22 par Vichy Destinations
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