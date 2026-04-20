Apéros-Concerts de Cusset • La Menace Bar des Autobus Cusset
Apéros-Concerts de Cusset • La Menace Bar des Autobus Cusset jeudi 2 juillet 2026.
Cusset
Apéros-Concerts de Cusset • La Menace
Bar des Autobus 9 Cours Lafayette Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-02 21:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Du 18 juin au 30 juillet, la musique s’invitera sur les terrasses des bars et restaurants cussétois pour des afterworks musicaux.
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Bar des Autobus 9 Cours Lafayette Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 96 15 42
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English :
From June 18 to July 30, music will take over the terraces of Cusset?s bars and restaurants for musical afterworks.
L’événement Apéros-Concerts de Cusset • La Menace Cusset a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations
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