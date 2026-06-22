Festival Vichy & Co Opération Camomille Espace Chambon Cusset

Cusset

Festival Vichy & Co Opération Camomille

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Tarif : 8 – 8 – 14 EUR

dégressif selon le nombre de pièces choisis

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Le Foyer Rural des Ancises-Comps Opération camomille de Christian Rossignol

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Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 59 44 45 msroussi21@orange.fr

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English :

The Foyer Rural in Ancises-Comps: %AB Operation Chamomile %BB by Christian Rossignol

L’événement Festival Vichy & Co Opération Camomille Cusset a été mis à jour le 2026-06-22 par Vichy Destinations